Разрушенный лицей в поселке Вишневое Белгород-Днестровского района, Одесская область, последствия удара в июне 2025 года (Фото: Суспільне Одеса)

Удар баллистикой по Днепру , который Россия нанесла 24 июня, стал одним из самых тяжелых за время вторжения как для города, так и для его образовательных учреждений. Кроме более 20 погибших и более 300 раненых, в городе были повреждены 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальная школа.

Этот случай стал очередным из сотен других, когда российские атаки наносили значительный ущерб и разрушения украинским образовательным учреждениям.

В своей инфографике NV напоминает, сколько учебных заведений пострадали от атак России на Украину по состоянию на 24 июня 2025:

4063 учебных заведений пострадали

3676 учебных заведений повреждены

387 учебных заведений были полностью разрушены

Инфографика: NV

Какие учебные заведения пострадали больше всего (повреждены или уничтожены):

Школы — 1922

Детские сады — 1403

Учреждения внешкольного образования — 204

Учреждения профессионального образования — 196

Учреждения профессионального предвысшего образования — 174

Учреждения высшего образования — 126

Учреждения специализированного образования — 36

Данные МОН Украины