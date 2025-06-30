Уничтожено или повреждено почти 2 тыс. школ. Как Россия бьет по украинскому образованию — инфографика NV
Разрушенный лицей в поселке Вишневое Белгород-Днестровского района, Одесская область, последствия удара в июне 2025 года (Фото: Суспільне Одеса)
Удар баллистикой по Днепру, который Россия нанесла 24 июня, стал одним из самых тяжелых за время вторжения как для города, так и для его образовательных учреждений. Кроме более 20 погибших и более 300 раненых, в городе были повреждены 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальная школа.
Этот случай стал очередным из сотен других, когда российские атаки наносили значительный ущерб и разрушения украинским образовательным учреждениям.
В своей инфографике NV напоминает, сколько учебных заведений пострадали от атак России на Украину по состоянию на 24 июня 2025:
- 4063 учебных заведений пострадали
- 3676 учебных заведений повреждены
- 387 учебных заведений были полностью разрушены
Какие учебные заведения пострадали больше всего (повреждены или уничтожены):
- Школы — 1922
- Детские сады — 1403
- Учреждения внешкольного образования — 204
- Учреждения профессионального образования — 196
- Учреждения профессионального предвысшего образования — 174
- Учреждения высшего образования — 126
- Учреждения специализированного образования — 36
Данные МОН Украины