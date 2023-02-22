В Украине живут более 170 000 граждан РФ — миграционная служба
Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)
В Украине официально проживают более 170 000 граждан РФ.
Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на депутатское обращение нардепа Марьяны Безуглой.
Миграционная служба опубликовала данные по состоянию на 1 февраля 2023 года:
- 16 443 гражданина РФ временно проживают в Украине;
- 156 865 граждан РФ постоянно проживают в Украине.
Еще 27 граждан РФ по состоянию на 1 февраля 2023-го удерживались в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине.
В ГМС подчеркнули, что сюда не включены данные из Донецкой, Луганской и Херсонской областей в связи со сложностями сбора статистической информации на этих территориях из-за российской агрессии.
Безуглая подчеркнула, что официально проживающие в Украине граждане РФ и Беларуси не подлежат мобилизации. При этом Украина предоставила возможность иностранцам добровольно и легально воевать (в том числе в российском Легионе Свобода России и беларуском полку им. Кастуся Калиновского).
«Военнослужащих в этих вооруженных формированиях сотни, в то же время, как в Украине находятся десятки тысяч мужчин рф и беларуси, которые легально проживают в Украине и не считают нужным защищать Украину», — заявила нардеп.
С 1 июля 2022-го утратило силу соглашение между правительством Украины и РФ о безвизовых поездках, подписанное в 1997 году. Кабмин решил прекратить его действие в ответ на агрессию РФ против Украины.