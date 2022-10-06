В украинской разведке назвали реальное количество уже мобилизованных россиян 6 октября, 12:58 В РФ говорят, что хотят мобилизовать на войну против Украины 300 тысяч россиян. СМИ называют цифру в миллион (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

Реальное количество уже мобилизованных на войну против Украины россиян составляет более 100 тысяч человек, а не 200 тысяч, как об этом говори министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Шойгу объявил о 200 тысячах, но 200 тысяч еще нет. Это меньшее количество. Мы не знаем, для чего они сейчас завысили эти показатели. Возможно, перед руководством рапортуют, возможно, с другой целью. Это больше 100 тысяч человек уже. Украина и союзники отслеживают цифры и знают соответствующие показатели», — отметил он.

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Юсов добавил, что в планах противника мобилизовать более 300 тысяч новых оккупантов. Но имеет значение не количество, а качество подготовки противника.

«Сейчас мы на находимся на той стадии, когда количество не всегда является решающей, а качество имеет значение», — резюмировал представитель ГУР.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.



После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

4 октября в Минобороны РФ заявили, что мобилизовали уже 200 тысяч россиян.