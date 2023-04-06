Из-за шторма РФ завела ракетоносители в пункты базирования, однако угроза остается — командование Юг 6 апреля, 23:56 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

В четверг, 6 апреля, государство-агрессор Россия не вывело в Черное море ни одного ракетоносителя, это связано с тем, что на море бушует шторм. Однако угроза остается.

В настоящее время в Черном море находится девять российских кораблей. Они маневрируют у юго-восточного побережья Крыма. Однако из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования.

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«Ввиду развития оперативной обстановки угроза ракетных или дроновых ударов не исключена. Хотя, активности вражеской авиации пока не наблюдается, сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит», — сказано в сообщении.

По состоянию на 5 апреля в Черном море находилось шесть российских носителей Калибров. Корабельная группировка врага увеличилась до 15 единиц.