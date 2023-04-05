Высокая угроза. Россияне держат в Черном море десятки Калибров — ОК Юг 5 апреля, 02:21 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

В Черном море находится шесть российских носителей Калибров. Корабельная группировка врага увеличилась до 15 единиц.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.



Он отметил, что на фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении корабельная группировка врага увеличилась до 15 единиц.

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«Целых шесть ракетоносителей, два из которых — подводные. Это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара», — предупредил полковник.

Назаров также рассказал, что при максимальном снаряжении общий залп Калибров может достигать 40 ракет.

«И хотя по всей вероятности, что снаряжены не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно», — подчеркнул полковник.

Он также добавил, что в поисках способов давления на мирное население и воображаемых побед для оправдания перед собственным потребителем пропагандистских новостей, россияне могут осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе.