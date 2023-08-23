«Страшно было». Житель Москвы рассказал детали про удар БПЛА и показал выбитое окно — видео 23 августа, 09:41 Житель Москвы у выбитого окна (Фото:t.me/shot_shot)

В среду, 23 августа, житель Москвы рассказал детали про удар БПЛА и показал выбитое окно в квартире.

«Где-то около трех утра я просыпаюсь от очень-очень громкого звука. Смотрю, а у меня нет стекла. И тут резкий звук. Я сначала ничего не понял. Минуты три приходил в сознание. Думаю: ну, скорее всего, дрон», — рассказал он.

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По словам жителя, ему «страшно было к окну подходить».

«Дрон прилетел, взрыв. Через некоторое время обнаружил, что и в соседней комнате разбито стекло», — сказал он.

В ночь на 23 августа Москву атаковали дроны. Беспилотник попал в Москва-Сити, выбило окна. Обломки БПЛА упали в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках.



В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.



После атаки 24 июля СМИ сообщили, что этот налет на Москву был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.