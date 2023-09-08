Журналисты поименно верифицировали более 31 тысячу военных РФ, ликвидированных в Украине 8 сентября, 18:28 Ликвидированный в Украине российский военный (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Число ликвидированных в Украине российских оккупантов превысило 31 тысячу человек, сообщает Медиазона и Русская служба Би-би-си, которые ведут совместный подсчет.

Журналисты отмечают, что это только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить по открытым источникам, а реальная цифра потерь может быть больше.

Видео дня

По состоянию на 8 сентября известно о 31 665 погибших. 3534 из них — мобилизованные. Заключенные по-прежнему составляют наибольшую категорию среди потерь, но рост их количества замедляется по сравнению с первым полугодием.

Больше всего похорон приходит в Свердловской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Башкирии и Бурятии. Большое количество сообщений о гибели из Краснодарского края и Московской области среди прочего объясняют тем, что там волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных — то есть о большем количестве потерь становится известно публично.

Исследователи ведут подсчет по открытым источникам — сообщениям местных администраций, СМИ и родственникам погибших, а также по данным по кладбищам. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть по крайней мере в два — два с половиной раза выше.

По данным Генштаба ВСУ в Украине за минувшие сутки, 7 сентября, ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 267 тысяч военных.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

