Четвертый за месяц. Украинские пограничники уничтожили наблюдательный комплекс россиян Муром-М — видео
Дрон-камикадзе украинских пограничником уничтожает Муром-М (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)
Украинские пограничники уничтожили наблюдательный комплекс российских оккупантов Муром-М.
На соответствующем видео видно, как дрон-камикадзе врезается в установку.
В ведомстве уточнили, что очередной Муром-М уничтожили на Харьковском направлении.
Это уже четвертый комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М на счету украинских военных с начала августа.
Муром-М — это мощный комплекс войск РФ для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Один из них бойцы Нацгвардии ликвидировали в Херсонской области.