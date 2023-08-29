Четвертый за месяц. Украинские пограничники уничтожили наблюдательный комплекс россиян Муром-М — видео 29 августа, 11:38 Дрон-камикадзе украинских пограничником уничтожает Муром-М (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничники уничтожили наблюдательный комплекс российских оккупантов Муром-М.

На соответствующем видео видно, как дрон-камикадзе врезается в установку.

В ведомстве уточнили, что очередной Муром-М уничтожили на Харьковском направлении.

Это уже четвертый комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М на счету украинских военных с начала августа.

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Муром-М — это мощный комплекс войск РФ для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Один из них бойцы Нацгвардии ликвидировали в Херсонской области.

