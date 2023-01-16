За прошлый год подполье ликвидировало 12 политиков и семь силовиков, которые предали Украину — Чесно 16 января, 16:30 Украинский военнослужащий топчется по российскому флагу (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В 2022 году украинское подполье ликвидировало по меньшей мере 12 политиков и семь правоохранителей — предателей Украины, преимущественно в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает движение Чесно, подсчитав такие инциденты за прошлый год.

«Для украинского подполья и ВСУ наиболее результативными месяцами были август и ноябрь. Четырех предателей ликвидировали в августе, а также совершили три покушения», — говорится в материале.

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Ликвидированные госсоветники были представителями пророссийских запрещенных партий: ОПЗЖ, Блок Владимира Сальдо, Оппоблок, Русь Единая, КПУ, Держава.

Инфографика: Чесно

Также был уничтожен один представитель Нашего края и нардеп от Слуги народа, который в прошлом был в Партии регионов.

В ноябре были убиты три предателя, в частности самопровозглашенный глава Акимовского поселкового совета Максим Зубарев и заместитель главы Херсонской оккупационной администрации Кирилл Стремоусов.

Инфографика: Чесно

Правоохранителей-коллаборантов ликвидировали преимущественно с помощью взрывчатки. Больше всего правоохранителей удалось ликвидировать на временно оккупированных территориях Запорожской области.

В Чесно говорят, что на самом деле убитых госизменников может быть больше. В частности, в реестре госиZменников создана отдельная рубрика Мертвые.

Учитывая то, что оккупанты периодически распространяют недостоверную информацию, Чесно вносит в этот список тех предателей, чью смерть подтвердили официальные источники.