Большинство были удачными. Самые громкие попытки ликвидации коллаборантов на оккупированных территориях — карта НВ 27 сентября, 13:26 Российские коллаборанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированных территориях (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

НВ собрал самые громкие попытки ликвидации коллаборантов на оккупированных территориях, большинство из которых были удачными, на одной карте.

1. Владимир Струк — мэр-коллаборант города Кременная Луганской области, застрелен 2.03.2022.

2. Павел Слободчиков — помощник коллаборанта Владимира Сальдо, Херсон, застрелен 20.03.2022.

Видео дня

3. Валерий Кулешов — блогер, помощник заместителя председателя оккупационной администрации Стремоусова, Херсон, застрелен 20.04.2022.

4. Павел Шароградский — коллаборант, Новоайдар Луганской области, застрелен 29.04.2022.

5. Андрей Шевчик — коллаборант, который должен был возглавить оккупационную администрацию города Энергодар, был ранен в результате взрыва 22.05.2022.

6. Евгений Соболев — коллаборант, руководитель колонии, Херсон, ранен в результате взрыва 18.06.2022.

7. Юрий Турулев — глава оккупационной администрации, Чернобаевка, легко ранен в результате взрыва 22.06.2022.

8. Дмитрий Савлученко — представитель оккупационной администрации, член Партии Шария, Херсон, подорван 24.06.2022.

9. Евгений Юнаков — председатель оккупационной администрации пгт Большой Бурлук Харьковской области, подорван 10.07.2022.

10. Владимир Сальдо — глава оккупационной администрации Херсона, попал в реанимацию в результате вероятного отравления 05.08.2022.

11. Аскяр Лайшев — коллаборант, руководитель МРЭО «ЛНР» в городе Старобельск, Луганская область, подорван 12.08.2022.

12. Олег Шостак — пропагандист штаба Единой России в городе Мелитополь, ранен в результате взрыва 12.08.2022.

13. Игорь Телегин — заместитель начальника департамента внутренней политики оккупационной администрации Херсонской области, ранен в результате взрыва 22.08.2022.

14. Иван Сушко — оккупационный председатель пгт Михайловка, Запорожской области, подорван 24.08.2022.

15. Александр Колесников — заместитель руководителя ГАИ оккупированного Бердянска, подорван 26.08.2022.

16. Андрей Рыжков — начальник оккупационной полиции пгт Михайловка Запорожской области, нашли повешенным 27.08.2022.

17. Алексей Ковалев — коллаборант, бывший нардеп от Слуги Народа, застрелен 28.08.2022.

18. Артем Бардин — назначенный оккупантами комендант города Бердянск, подорван 06.09.2022.

19. Татьяна Томилина — назначенная оккупантами ректор университета в Херсоне, ранена в результате взрыва 12.08.2022.

20. Олег и Людмила Бойко — коллаборанты, он — заместитель председателя оккупационной администрации, Бердянск, застрелены 16.09.2022.

21. Сергей Горенко — генпрокурор «ЛНР», Луганск, подорван 16.09.2022.

22. Стегленко Екатерина — заместительница генпрокурора «ЛНР», подорвана 16.09.2022.

23. Алла Бархатнова — чиновница оккупационной администрации, Херсон, ранена в результате взрыва, 16.09.2022.

24. Денис Стефанков — полицейский-коллаборант, Мелитополь, подорван 18.09.2022.

25. Оксана и Сергей Дерябины — руководительница и работник железнодорожной станции Мелитополь, коллаборанты, подорваны 23.09.2022.