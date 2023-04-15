Полиция сообщила, что жители Авдеевки начали активнее эвакуироваться из города
Полиция помогает с эвакуацией жительнице Авдеевки (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)
Прессслужба полиции Донецкой области сообщила, что жители Авдеевки начали более активно эвакуироваться из города.
«Жители крайне истощены выживанием под ежедневными авиаударами, без коммуникаций, медицинской помощи», — сообщили в полиции.
Отмечается, что эвакуационная группа Белый Ангел недавно посетила Нетайлово, Керамик и Первомайское Очеретинской общины. Во всех этих населенных пунктах нет света и воды, разрушены дома.