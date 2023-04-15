Полиция сообщила, что жители Авдеевки начали активнее эвакуироваться из города 15 апреля, 23:57 Полиция помогает с эвакуацией жительнице Авдеевки (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Прессслужба полиции Донецкой области сообщила, что жители Авдеевки начали более активно эвакуироваться из города.



«Жители крайне истощены выживанием под ежедневными авиаударами, без коммуникаций, медицинской помощи», — сообщили в полиции.

Отмечается, что эвакуационная группа Белый Ангел недавно посетила Нетайлово, Керамик и Первомайское Очеретинской общины. Во всех этих населенных пунктах нет света и воды, разрушены дома.

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