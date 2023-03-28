В Авдеевке осталось пять детей 28 марта, 23:59 Адвеевка (Фото:Нацполиция)

По состоянию на 28 марта в постоянно обстреливаемой врагом Авдеевке остается пятеро детей. С каждым днем выезд из города становится все сложнее.

Об этом сообщает областная полиция.

«Полицейские под огнем эвакуируют жителей Авдеевки… На сегодняшний день в Авдеевке остается пять детей. С каждым днем выезд становится все сложнее. Находиться под открытым небом без брони — очень опасно. Поэтому полицейские пытаются как можно быстрее убедить родителей вывезти малышей», — говорится в сообщении.

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С начала марта враг значительно усилил атаки на Авдеевском направлении, и полиция стала получать больше обращений от жителей относительно эвакуации.

Правоохранители рассказали, что только за три дня они эвакуировали 14 человек — семерых забрали из села Тоненькое, где к врагу не больше 500 м, остальные — из Авдеевки. Среди спасенных — маленький Дмитрий, которому всего три года. Сейчас он с семьей находится в более безопасном месте.