Армия РФ в лобовых атаках под Авдеевкой потеряла большую часть танкового полка — британская разведка 28 марта, 09:28 Британская разведка сообщила о значительных потерях РФ в районе Авдеевки (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

По данным британской разведки, оккупационные войска РФ несут значительные потери в бронетехнике в попытках окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса.



В сводке ведомства в Twitter говорится, что в районе Авдеевки оккупанты добились лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике.

В частности, российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга.

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Полк входит в состав третьего армейского корпуса — первого крупного нового формирования, которое Россия создала для поддержки своего вторжения в Украину с августа 2022 года.

Согласно данным из открытых источников, третий армейский корпус особенно страдает от проблем с плохой дисциплиной и плохим моральным духом. Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность.

«Потери 10-го танкового полка, скорее всего, связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками, подобными другим недавним неудачным российским атакам бронетехники, например, в районе города Угледар», — говорится в сообщении.

20 марта в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.