Полиция задержала двух иностранцев, которые показывали флаг со свастикой в Киеве

Полиция задержала двух иностранцев за демонстрацию нацистской символики на столичном Печерске (Фото: пресс-служба полиции Киева/Telegram)

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полиция сообщает, что задержала двух иностранцев за демонстрацию нацистской символики на столичном Печерске.

Правоохранители напомнили, что накануне мужчина в футболке с нацистской символикой на улице демонстрирует флаг со свастикой. Личность нарушителя установили. Им оказался 27-летний иностранец.

Реклама

Фото: Поліція Києва/Telegram

«Как выяснилось в дальнейшем, последний находился на улице вместе со своим 25-летним товарищем, гражданином другой страны, который также был одет в футболку с изображением запрещенного символа тоталитарного режима», — добавили в полиции.

Фото: Поліція Києва/Telegram

Следователи задержали обоих мужчин в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обыска по их месту жительства в съемной квартире полицейские изъяли одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима.

Фото: Поліція Києва/Telegram

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436−1 УК Украины об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.