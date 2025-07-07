Полиция начала расследование. В центре Киева мужчина демонстрировал нацистский флаг

В Киеве мужчина гулял с нацистским флагом (Фото: Реальний Київ / Telegram)

В Киеве мужчина развернул нацистский флаг. Правоохранители уже открыли дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В Киеве полиция начала уголовное производство из-за публичной демонстрации нацистской символики на Печерске.

На одном из опубликованных в сети фото мужчина на улице держит флаг со свастикой.

Как сообщили в полиции, по факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса Украины — изготовление и распространение нацистской или коммунистической символики, а также пропаганда тоталитарных режимов.

Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства инцидента.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.