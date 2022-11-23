ЗАЭС снова обесточена и работает на аварийных генераторах — МАГАТЭ 23 ноября, 23:17 МАГАТЭ указывает на опасность работы станции на аварийных дизель-генераторах (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) 23 ноября в очередной раз лишилась доступа к внешнему электроснабжению и обеспечивается аварийными дизель-генераторами для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси со ссылкой на представителей агентства, присутствующих на станции.

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Эта группа экспертов МАГАТЭ сообщила, что сегодня в 15:30 по местному времени станция потеряла внешнее электроснабжение после волны ракетных ударов РФ — «сообщений о широкомасштабных военных действиях, направленных против энергетической инфраструктуры Украины».

Сначала все 20 дизель-генераторов на объекте начали работать автоматически, а теперь восемь из них обеспечивают объект резервным электроснабжением, необходимым для всего оборудования, связанного с безопасностью, тогда как остальные 12 находятся в резерве.

МАГАТЭ напоминает, что реакторам требуется электроэнергия для охлаждения и выполнения других важных функций ядерной безопасности и защиты, даже когда они находятся в режиме останова и больше не производят электроэнергию. На случай отключения внешнего электроснабжения у них есть аварийные дизель-генераторы, которые могут обеспечить резервное электроснабжение в течение ограниченного периода времени — 10 дней в случае ЗАЭС.

Группа МАГАТЭ на ЗАЭС также сообщила, что два реактора, которые находились в режиме горячего останова для обеспечения электростанции и близлежащего города Энергодар паром и теплом, будут подготовлены к расхолаживанию. Четыре других остаются в холодном останове.

МАГАТЭ также указывает, что национальный оператор Украины

Энергоатом сообщил, что «из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены». В настоящее время они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему, подтвердили в МАГАТЭ.

Как добавил Гросси, новый инцидент на ЗАЭС подчеркивает все более опасную и сложную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на крупнейшей в Европе атомной электростанции.



Он напомнил, что ЗАЭС последний раз отключалась от внешней сети в начале ноября, и тогда на восстановление внешнего электроснабжения ушло два дня.

21 ноября РФ провела одну из самых интенсивных атак на ЗАЭС: в результате обстрелов были повреждены здания и оборудование, взрывы раздались вблизи реакторов.