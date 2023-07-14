«Ночь прошла очень неспокойно». Российские войска во время грозы атаковали Юг Украины, сбито около десяти дронов 14 июля, 07:58 Гуменюк заявила, что силы ПВО отработали мощно (Фото:www.facebook.com/PvKPivden)

Ночь на пятницу, 14 июля, на Юге Украины была неспокойная, оккупанты атаковали дронами, заявила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Ночь прошла очень неспокойно и на фоне сложных погодных условий, на фоне мощной грозы над Черным морем, враг применял несколько волн дронов-камикадзе типа Шахед», — сказала она в эфире телемарафона.

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Гуменюк заявила, что россияне направляли дроны с использованием особенностей местности. В частности, БПЛА заходили из акватории Черного моря для усложнения их обнаружения.

По ее словам, враг пытался использовать погодные условия в свою пользу.

«Силы ПВО отработали достаточно мощно, мы еще подводим итоги, но около десяти шахедов было уничтожено в нашей зоне ответственности», — сказала она.

Гуменюк заявила, что есть попадание в Криворожском районе, ранено человека.