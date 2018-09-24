24 сентября 2018, понедельник

Сильный ливень затопил Одессу, вызвав пробки

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Потоки воды затопили несколько улиц и унесли канализационные люки

Потоки воды затопили несколько улиц и унесли канализационные люки

24 сентября 2018 года на Одессу обрушился сильный ливень, подтопивший несколько улиц и усложнивший автомобильное движение в городе. 

Ливень сразу же затопил улицы Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск, пишет Думская.

Кроме того, на Таможенной площади потоки воды, образовавшиеся во время ливня, смыли канализационные люки. А на пересечении улиц Успенской и Маразлиевской дерево упало прямо на провода наружного освещения.

Также корреспондент издания заснял на видео мощные потоки воды в Аркадии. 

 

Ранее сообщалось, что 24 сентября во Львове штормовой ветер повредил остановку и повалил несколько деревьев.

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