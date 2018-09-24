Сильный ливень затопил Одессу, вызвав пробки

24 сентября 2018 года на Одессу обрушился сильный ливень, подтопивший несколько улиц и усложнивший автомобильное движение в городе.
Ливень сразу же затопил улицы Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск, пишет Думская.
Кроме того, на Таможенной площади потоки воды, образовавшиеся во время ливня, смыли канализационные люки. А на пересечении улиц Успенской и Маразлиевской дерево упало прямо на провода наружного освещения.
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Также корреспондент издания заснял на видео мощные потоки воды в Аркадии.
Ранее сообщалось, что 24 сентября во Львове штормовой ветер повредил остановку и повалил несколько деревьев.
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