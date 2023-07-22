Силы ПВО ночью сбили все запущенные по Украине Шахеды

22 июля, 09:17
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Силы ПВО сбили все вражеские Шахеды (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Силы ПВО сбили все вражеские Шахеды (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Ночью в субботу, 22 июля, оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131. Все они были уничтожены украинскими силами ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены!», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, в течение суток 21 июля противовоздушной обороной уничтожено девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Также за текущие и минувшие сутки авиация воздушников нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   ПВО Война России против Украины атака шахедов

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