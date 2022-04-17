Шольц в пасхальном поздравлении вспомнил об украинцах

17 апреля, 16:47
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Олаф Шольц (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool/Reuters)

Олаф Шольц (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool/Reuters)

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Канцлер Германии Олаф Шольц в своем пасхальном поздравлении вспомнил о войне и поддержал украинцев.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

«Желаю вам и вашим семьям счастливой Пасхи и нескольких дней, чтобы набраться сил и надежды. Потому что война посреди Европы нас всех угнетает. Речь идет о мире и свободе, и поэтому мы все поддерживаем украинцев и стоим на их стороне», — написал канцлер в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1515587694507737089
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Олаф Шольц Пасха 2022 Война России против Украины

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