Зеленский отменил указ о школьной форме
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ об обязательном ношении школьной формы.
Указ президента от 12 июня 1996 года № 417 О школьной форме для учеников средних учебных заведений признан утратившим силу.
Во всех школах Украины школьную форму вводили поэтапно: в 1−3 (4) классах — с 1 января 1997 года, 5−11 (12) классах — с 1 сентября 1997 года.
Школьный костюм для мальчиков состоял из пиджака и брюк, для девочек — из жакета и юбки, брюк или сарафана. В летний период разрешалось носить футболки, жилеты и шорты.
Цвета формы определялись руководством школы. Как правило, это были черные, зеленые или бордовые костюмы.