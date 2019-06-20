Зеленский отменил указ о школьной форме Сегодня, 17:37 Цей матеріал також доступний українською 0352.ua Детям разрешили не носить школьную форму 0352.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ об обязательном ношении школьной формы.

Указ президента от 12 июня 1996 года № 417 О школьной форме для учеников средних учебных заведений признан утратившим силу.

Во всех школах Украины школьную форму вводили поэтапно: в 1−3 (4) классах — с 1 января 1997 года, 5−11 (12) классах — с 1 сентября 1997 года.

Школьный костюм для мальчиков состоял из пиджака и брюк, для девочек — из жакета и юбки, брюк или сарафана. В летний период разрешалось носить футболки, жилеты и шорты.

Цвета формы определялись руководством школы. Как правило, это были черные, зеленые или бордовые костюмы.