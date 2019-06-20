Эми Магуайр
Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше?
Джерард Роланд
США и Китай продолжают воевать
Кристина Бердинских
Как Зеленский в Париже гостевал
Дмитрий Бондар
Нервные клетки восстанавливаются. 10 популярных мифов о работе мозга
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Зеленский отменил указ о школьной форме

Сегодня, 17:37
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский отменил указ о школьной форме - фото

0352.ua

Детям разрешили не носить школьную форму

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ об обязательном ношении школьной формы.

Указ президента от 12 июня 1996 года № 417 О школьной форме для учеников средних учебных заведений признан утратившим силу.

Во всех школах Украины школьную форму вводили поэтапно: в 1−3 (4) классах — с 1 января 1997 года, 5−11 (12) классах — с 1 сентября 1997 года.

Школьный костюм для мальчиков состоял из пиджака и брюк, для девочек — из жакета и юбки, брюк или сарафана. В летний период разрешалось носить футболки, жилеты и шорты.

Цвета формы определялись руководством школы. Как правило, это были черные, зеленые или бордовые костюмы.

Читайте также:
 Можно в шортах: в Администрации президента изменят правила дресс-кода

Теги:   Владимир Зеленский Школа

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 20:02

img
Убийство журналиста Комарова: следствие отрабатывает три версии
События

Сегодня, 17:37

img
Зеленский отменил указ о школьной форме
Политика

Сегодня, 19:33

img
Под КНУ Шевченко сотни человек вышли на протест из-за возвращения Портнова в университет — видео

ТОП 3

События

Вчера, 21:04

img
В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку
93125
События

Вчера, 13:15

img
В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ
75470
События

Сегодня, 15:03

img
Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках
30901

Новости Одессы

img
Убийство девочки в Ивановке: все подробности и вопросы (фото)
img
В Одессе продавец сознался в изнасиловании 13-летней покупательницы
img
Дарью Лукьяненко похоронят завтра: в Ивановском районе объявлен день траура