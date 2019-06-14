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Можно в шортах: в Администрации президента изменят правила дресс-кода

14 июня, 22:29
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Можно в шортах: в Администрации президента изменят правила дресс-кода - фото

Радио Свобода

В АП изменят правила дресс-кода

Украинский предприниматель и кандидат в депутаты от партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей Администрации президента.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«В администрацию уже можно (приходить в шортах — ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно», — сказал он.

По его словам, соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.

«Понимаете, в администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за глупость? Просто никто не „парился“. Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком», — сказал Арахамия.

Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, будет изменен.

По ее словам, «пока на официальном уровне это в рабочем процессе».

«Этот процесс продолжается, потому что это не так просто история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устаревшие мероприятия. В ближайшее время должна заработать эта инновация», — сказала она.

Теги:   Администрация президента Украины

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