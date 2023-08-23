Школа в Ромнах полностью уничтожена, однако уцелело укрытие — министр Лисовой 23 августа, 18:36 Школа в Ромнах (Фото:ГСЧС)

В Ромнах Сумской области завершили поисково-спасательную на руинах школы, которую россияне разбомбили шахедом. Укрытие в заведении выдержало удар.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой в Facebook.

Он напомнил, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо следовать в укрытие.

«Укрытие в заведении уцелело и выдержало. Школа уничтожена. Берегите себя и близких. Учитывайте воздушные тревоги. Спускайтесь в убежище».

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Россия атаковала школу в Ромнах иранским дроном-камикадзе Shahed около 10 часов в среду, 23 августа. По словам главы МВД, здание полностью уничтожено. Также утром над областью силы ПВО сбили два ударных беспилотника.

В результате российской атаки погибли четыре человека, в том числе директор.

Россияне регулярно обстреливают пограничные общины Сумской области и атакуют дронами города региона. За минувшие сутки власти зафиксировали шесть обстрелов и 26 взрывов.