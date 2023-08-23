Удар РФ по школе. В Ромнах число погибших возросло до четырех, среди них — директор
Российские оккупанты ударом дрона 23 августа разрушили школу в Ромнах (Фото:ГСЧС)
В городе Ромны Сумской области число погибших в результате российской атаки дрона на школу увеличилось до четырех. Из-под завалов достали тела еще двух человек, операция завершена.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Среди раненых — директор школы, ее заместитель, секретарь и библиотекарь. Ранения получили четверо людей, которые проходило мимо учебного заведения во время удара.
«На фото среди руин школы — уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место», — заявил Клименко.
Россия атаковала школу в Ромнах иранским дроном-камикадзе Shahed около 10 часов в среду, 23 августа. По словам главы МВД, здание полностью уничтожено. Также утром над областью силы ПВО сбили два ударных беспилотника
Россияне регулярно обстреливают пограничные общины Сумской области и атакуют дронами города региона. За минувшие сутки власти зафиксировали шесть обстрелов и 26 взрывов.