Удар РФ по школе. В Ромнах число погибших возросло до четырех, среди них — директор 23 августа, 14:18 Российские оккупанты ударом дрона 23 августа разрушили школу в Ромнах (Фото:ГСЧС)

В городе Ромны Сумской области число погибших в результате российской атаки дрона на школу увеличилось до четырех. Из-под завалов достали тела еще двух человек, операция завершена.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Среди раненых — директор школы, ее заместитель, секретарь и библиотекарь. Ранения получили четверо людей, которые проходило мимо учебного заведения во время удара.

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«На фото среди руин школы — уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место», — заявил Клименко.



Фото: ГСЧС

Россия атаковала школу в Ромнах иранским дроном-камикадзе Shahed около 10 часов в среду, 23 августа. По словам главы МВД, здание полностью уничтожено. Также утром над областью силы ПВО сбили два ударных беспилотника

Россияне регулярно обстреливают пограничные общины Сумской области и атакуют дронами города региона. За минувшие сутки власти зафиксировали шесть обстрелов и 26 взрывов.

