Российские войска все чаще используют шахеды для ударов по украинским целям вдоль линии фронта, пишут в своем новом отчете аналитики Института изучения войны.

Помимо собственных оценок, специалисты ISW обратили внимание на заявления одного из российских «военкоров», который утверждает, что вместо КАБов россияне все чаще используют беспилотники Герань-2 и Герань-3 — российские аналоги иранского Shahed-136— дляударов на близких и средних расстояниях на передовой.

Реклама

Этот «военкор» утверждает, что российские военные начали менять тактику использования шахедов прошлой зимой, когда Россия начала массовое производство модернизированных беспилотников Герань-2 с улучшенной скоростью, дальностью полета и грузоподъемностью. По словам этого российского пропагандиста, на которые ссылается ISW, россияне используют такие беспилотники для атак на украинские склады, командные пункты и опорные пункты на передовой и в ближнем тылу.

Инфографика: NV

«Военкор» также заявил, что одними из первых массово использовать шахеды на передовой начали подразделения российской 51-й общевойсковой армии (ранее 1-й армейский корпус боевиков «ДНР»). Также, по его данным, российская группировка войск Центр, которая действует преимущественно на Покровском и Новопавловском направлениях, вскоре перейдет на использование беспилотников Герань-2, как только российские производители еще больше увеличат объемы производства.

В посте «военкора» утверждается, что россияне могут быть в состоянии заменить 500- и 1000-килограммовые КАБы реактивными беспилотниками Герань-3 (заявляется, что они имеют 300-кг боевую часть и развивают скорость до 500 км/ч). Также предполагается, что при условии сокращения дальности полета Гераней-3 россияне якобы могут увеличить их боевую часть до 500 кг.

В ISW добавляют, что эта публикация российского «военкора» в значительной степени согласуется с наблюдениями о том, что войска РФ все чаще используют беспилотники типа Shahed для ударов по украинским целям вдоль линии фронта. Это стало возможным после того, как российский оборонно-промышленный комплекс увеличил темпы производства беспилотников Герань и улучшил их точность и рабочие параметры, что позволило россиянам легче применять такие беспилотники вдоль линии фронта, резюмируют в ISW.