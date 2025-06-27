Модернизированный Shahed-136 производства Ирана, который был сбит Силами обороны Украины на Сумском направлении в июне этого года, имеет камеру и искусственный интеллект.

Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, раскрывая подробности относительно начинки Shahed-136 (Герань-2) новой серии MS.

«Структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков свидетельствуют, что БпЛА иранского производства. В то же время определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу РФ и Ирана по модернизации шахедов», — рассказали в ГУР.

По словам украинских разведчиков, беспилотник содержит высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасную камеру, подобную анонсированной ранее страной-агрессором Россией.

Модуль предназначен для того, чтобы получать информацию с камеры БпЛА и сравнивать с загруженными моделями для донаведения или выбора цели в авторежиме.

«Также может использоваться как разведчик», — добавили в ГУР

Фото: Главное управление разведки МО Украины / Telegram

Модернизацию прошла и помехозащищенная спутниковая навигационная система Nasir, которая стала восьмиканальной.

Как сообщили в ГУР, в сбитом БпЛА к Nasir была подключена антенна из четырех элементов, которая способна принимать сигналы GPS в L1, L5 диапазонах.

«Известно об использовании антенны с круговым расположением восьми элементов, вроде китайских, которые были ранее идентифицированы в шахедах российской сборки», — отметили разведчики.

Кроме того, новый шахед имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии и/или группового управления.

В украинской разведке отметили, что модернизация БпЛА свидетельствует о том, что обмен технологиями между Ираном и РФ является двусторонним и результат этого сотрудничества может выйти далеко за пределы войны РФ против Украины.

Инфографика: NV

21 июня Главное управление разведки Украины сообщило, что максимальное количество дронов, которыми страна-агрессор Россия сейчас способна атаковать Украину за одну ночь, составляет около 500 единиц.

По данным ГУР, РФ производит до 170 шахедов и дронов-имитаторов в сутки, до конца года производство российских беспилотников может вырасти до 190 единиц в сутки.

В целом страна-агрессор по состоянию на 15 июня накопила примерно 6000 ударных дронов типа Герань-2 (Shahed-136) и Гарпия-А1, а также более 6000 имитаторов (Гербера).

24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение июня 2025 года Россия осуществила 2736 атак по Украине с помощью дронов типа Shahed. Всего с начала полномасштабной агрессии армия РФ использовала против Украины 28 743 таких БпЛА.

«Россия никогда бы не смогла этого сделать без своих связей с режимом в Иране», — сказал украинский лидер.