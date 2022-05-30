В Северодонецке оккупанты расстреляли машину с двумя волонтерами, трое врачей пропали без вести — ОВА 30 мая, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке оккупанты расстреляли машину с двумя волонтерами, они ранены.

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«В Северодонецке расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но в безопасности», — написал он.

Кроме того, по его словам, исчезли трое врачей, передняя часть их автомобиля разорвана, связи с ними нет.

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Гайдай добавил, что критическая инфраструктура Северодонецка разрушена, 60% жилищного фонда восстановлению не подлежит.

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