В Северодонецке оккупанты расстреляли машину с двумя волонтерами, трое врачей пропали без вести — ОВА

30 мая, 10:58
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке оккупанты расстреляли машину с двумя волонтерами, они ранены.

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«В Северодонецке расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но в безопасности», — написал он.

Кроме того, по его словам, исчезли трое врачей, передняя часть их автомобиля разорвана, связи с ними нет.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=dDGbLkGLAds

Гайдай добавил, что критическая инфраструктура Северодонецка разрушена, 60% жилищного фонда восстановлению не подлежит.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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