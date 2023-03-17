В Донецкой области погиб киборг Сергей Кройтор

17 марта, 14:06
Поделиться:
Сергей Кройтор (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100007405270784)

Сергей Кройтор (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100007405270784)

В Донецкой области погиб защитник Донецкого аэропорта, военный, с 2014 года защищавший Украину, Сергей Кройтор.

Об этом сообщил доброволец Анатолий Свирид в Facebook.

Zn.ua сообщило, что его жизнь оборвалась вблизи села Ямполь Донецкой области.

Кройтор с позывным «Хоттабыч» был кадровым военным еще до развала СССР, служил в десантных войсках, впоследствии ушел в отставку.

Видео дня

Читайте также:
«Вторая армия мира разве по длине». Что происходит на южном направлении и какие планы у окупантов — рассказывает боец ВСУ

Также 16 лет он проработал с дизайнером Михаилом Ворониным, а затем открыл маленькое собственное производство по пошиву одежды.

После начала Революции Достоинства отстаивал права украинцев на Майдане и летом 2014 ушел на фронт.

Только за первые годы войны в Донбассе Кройтор прошел две ротации на Донецком аэропорту.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Киборги Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X