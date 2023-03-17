В Донецкой области погиб киборг Сергей Кройтор
Сергей Кройтор (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100007405270784)
В Донецкой области погиб защитник Донецкого аэропорта, военный, с 2014 года защищавший Украину, Сергей Кройтор.
Об этом сообщил доброволец Анатолий Свирид в Facebook.
Zn.ua сообщило, что его жизнь оборвалась вблизи села Ямполь Донецкой области.
Кройтор с позывным «Хоттабыч» был кадровым военным еще до развала СССР, служил в десантных войсках, впоследствии ушел в отставку.
Также 16 лет он проработал с дизайнером Михаилом Ворониным, а затем открыл маленькое собственное производство по пошиву одежды.
После начала Революции Достоинства отстаивал права украинцев на Майдане и летом 2014 ушел на фронт.
Только за первые годы войны в Донбассе Кройтор прошел две ротации на Донецком аэропорту.