«Вторая армия мира разве по длине». Что происходит на южном направлении и какие планы у окупантов — рассказывает боец ВСУ

16 марта, 15:06
Эксклюзив NV
Поделиться:
Украинская артиллерия на фронте в Запорожской области, 2 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинская артиллерия на фронте в Запорожской области, 2 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Александр Ермак, военнослужащий ВСУ, в интервью Radio NV рассказал о ситуации на южном направлении фронта и о попытках россиян несмотря на все удержать Мелитополь и сухопутный коридор в оккупированный Крым.

https://www.youtube.com/embed/8bGmEyTmZ64

— Хочу с вами поговорить о юге. <...> Мы почти каждый день слышим о разных хлопках на временно оккупированных территориях. Продолжается противостояние по островам в Херсонской области на Днепре. По вашему мнению из важнейшего из того, что сейчас происходит на южном направлении, о чем нам следует знать?

Видео дня

Читайте также:

Силы обороны Украины готовы к любому развитию ситуации на юге (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters) Оккупантам уже не удастся продвинуться на юге Украины: в оперативном командовании назвали причины

— Ситуацию на фронте следует рассматривать в комплексе. То есть юг нельзя отрывать от востока. Соответственно, происходящее на Бахмуте касается и нас. Мы, в свою очередь, помогаем Бахмуту тем, что мы отвлекаем врага, так как основной театр боевых действий именно там. Но мы со своей стороны делаем все, чтобы ребятам было легче. Относительно вашего вопроса по «хлопкам», которые происходят на оккупированных территориях: это было, это будет и это происходит прямо сейчас. Недавно сработали на оккупированных территориях железнодорожный путь, который прерывает логистические связи врага на территориях, которые он временно занимает. И это влияет на нашу победу.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X