«Вторая армия мира разве по длине». Что происходит на южном направлении и какие планы у окупантов — рассказывает боец ВСУ 16 марта, 15:06 Эксклюзив NV Украинская артиллерия на фронте в Запорожской области, 2 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Александр Ермак, военнослужащий ВСУ, в интервью Radio NV рассказал о ситуации на южном направлении фронта и о попытках россиян несмотря на все удержать Мелитополь и сухопутный коридор в оккупированный Крым.

— Хочу с вами поговорить о юге. <...> Мы почти каждый день слышим о разных хлопках на временно оккупированных территориях. Продолжается противостояние по островам в Херсонской области на Днепре. По вашему мнению из важнейшего из того, что сейчас происходит на южном направлении, о чем нам следует знать?

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— Ситуацию на фронте следует рассматривать в комплексе. То есть юг нельзя отрывать от востока. Соответственно, происходящее на Бахмуте касается и нас. Мы, в свою очередь, помогаем Бахмуту тем, что мы отвлекаем врага, так как основной театр боевых действий именно там. Но мы со своей стороны делаем все, чтобы ребятам было легче. Относительно вашего вопроса по «хлопкам», которые происходят на оккупированных территориях: это было, это будет и это происходит прямо сейчас. Недавно сработали на оккупированных территориях железнодорожный путь, который прерывает логистические связи врага на территориях, которые он временно занимает. И это влияет на нашу победу.