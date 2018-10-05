Сенцов объяснил свое решение прекратить голодовку

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов написал заявление с объяснением, почему он вынужден прекратить голодовку.

Об этом сообщила Новая газета.

Соответствующее письмо Сенцов передал через своего адвоката Дмитрия Динзе. Украинский политзаключенный отметил, что вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

Приводим полный текст заявления Сенцова:

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…"

Напомним, 5 октября заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что Сенцов якобы прекратил голодовку.

После этого советник президента РФ Михаил Федотов заявил, что украинский политзаключенный написал заявление об отказе от голодовки.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку из-за критического состояния его здоровья.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.