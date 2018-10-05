Денисова подтвердила, что Олег Сенцов прекратил голодовку

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политический заключенный Олег Сенцов прекратил голодовку из-за критического состояния его здоровья.

"Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за чертой", - заявила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, российские тюремщики постоянно дезинформировали о якобы удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова. В противном случае, как отметила Денисова, они бы его не "уговаривали" прекратить голодовку и не оказывали психологическое давление.

По словам омбудсмена, Сенцов должен пройти сложный и опасный процесс выхода из голодовки, однако Россия не обеспечит ему должное медицинское сопровождение.

"Призываю РФ сохранить жизнь украинца! Я требую, чтобы ему предоставили лучших независимых медицинских специалистов, которые проведут его полный медицинский осмотр. Я хочу видеть заключение о состоянии здоровья Олега Сенцова. Кроме этого, именно профессиональные специалисты-диетологи должны разработать схему выхода из голодовки. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы", - отметила Денисова.

Уполномоченное добавила, что срочно собирается отбыть в российскую колонию в Лабытнанги, чтобы "лично убедиться, что его жизни сейчас ничего не угрожает".

Напомним, что заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что Сенцов якобы прекратил голодовку.

После этого советник президента РФ Михаил Федотов заявил, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.