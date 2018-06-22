Сенцов не встает с постели, у него отказывают рецепторы - омбудсмен

Незаконно удерживаемый в России украинский политзаключенный Олег Сенцов находится на грани второго кризиса голодания, у него начали отказывать рецепторы, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, о состоянии Сенцова ей рассказал его защитник Дмитрий Динзе, который сегодня, 22 июня, посетил украинца в колонии.
"Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодания) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление. Ситуация опасна", - заявила омбудсмен.
Денисова отметила, что обратилась к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей допуск на посещение Олега Сенцова.
Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова с 14 июня находится в России, где пока безрезультатно пытается посетить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Кольченко и Владимира Балуха.
5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.
Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).
Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека.
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