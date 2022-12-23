Мэрия Николаева сообщила, что для полного возобновления работы водоснабжения понадобятся годы. 23 декабря, 01:16 Сенкевич сообщил, что для ремонта понадобится много времени (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для полного восстановления водоснабжения в городе понадобится не один год.

"Следует понимать, что процесс перспективы полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год. Есть два аспекта - финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Насколько мне известно, по инициативе депутата Давида Арахамии в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева", - заявил Сенкевич.



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Он отметил, что перед ремонтом необходимо сначала переключить потребителей на другую ветвь водопровода, чтобы люди не остались совсем без воды.

"Мы к этому уже готовимся", – заявил мэр.

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Проблемы с водой в Николаеве начались после оккупации россиянами Херсонской области. В частности, был перебит водопровод из Херсона. После освобождения города мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что нормальное водоснабжение возобновится после разминирования и ремонта водопровода.

