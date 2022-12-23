Мэрия Николаева сообщила, что для полного возобновления работы водоснабжения понадобятся годы.
Сенкевич сообщил, что для ремонта понадобится много времени (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для полного восстановления водоснабжения в городе понадобится не один год.
"Следует понимать, что процесс перспективы полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год. Есть два аспекта - финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Насколько мне известно, по инициативе депутата Давида Арахамии в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева", - заявил Сенкевич.
Он отметил, что перед ремонтом необходимо сначала переключить потребителей на другую ветвь водопровода, чтобы люди не остались совсем без воды.
"Мы к этому уже готовимся", – заявил мэр.
Проблемы с водой в Николаеве начались после оккупации россиянами Херсонской области. В частности, был перебит водопровод из Херсона. После освобождения города мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что нормальное водоснабжение возобновится после разминирования и ремонта водопровода.