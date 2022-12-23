Мэрия Николаева сообщила, что для полного возобновления работы водоснабжения понадобятся годы.

23 декабря, 01:16
Поделиться:
Сенкевич сообщил, что для ремонта понадобится много времени (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Сенкевич сообщил, что для ремонта понадобится много времени (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для полного восстановления водоснабжения в городе понадобится не один год.

"Следует понимать, что процесс перспективы полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год. Есть два аспекта - финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Насколько мне известно, по инициативе депутата Давида Арахамии в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева", - заявил Сенкевич.

Видео дня

Он отметил, что перед ремонтом необходимо сначала переключить потребителей на другую ветвь водопровода, чтобы люди не остались совсем без воды.

"Мы к этому уже готовимся", – заявил мэр.

Читайте также:
Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды

Проблемы с водой в Николаеве начались после оккупации россиянами Херсонской области. В частности, был перебит водопровод из Херсона. После освобождения города мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что нормальное водоснабжение возобновится после разминирования и ремонта водопровода.

https://www.youtube.com/watch?v=kf02tuFgohM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Водоснабжение Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X