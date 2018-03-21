СБУ задержала в Херсоне "гвардейца ДНР"

Террорист сбежал из своей банды после ссоры с так называемыми "казаками"

В Херсоне задержали боевика пророссийской террористической организации "ДНР", входившего в так называемую "республиканскую гвардию".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил "подзаработать" в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший сотрудник органов МВД Украины "трудоустроился" в "разведуправление" так называемой "республиканской гвардии ДНР", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у злоумышленника возник конфликт с террористами из "казачьих" группировок, после чего он решил сбежать и длительное время скрывался в родном городе.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях.