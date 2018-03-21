СБУ задержала в Херсоне "гвардейца ДНР"

В Херсоне задержали боевика пророссийской террористической организации "ДНР", входившего в так называемую "республиканскую гвардию".
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил "подзаработать" в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший сотрудник органов МВД Украины "трудоустроился" в "разведуправление" так называемой "республиканской гвардии ДНР", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что у злоумышленника возник конфликт с террористами из "казачьих" группировок, после чего он решил сбежать и длительное время скрывался в родном городе.
Ранее сообщалось, что в Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях.
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