В Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове предпринимателя, который финансировал пророссийскую террористическую организацию "ДНР".
Как сообщили в спецслужбе, злоумышленник владеет одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов в районах Донбасса, захваченных российскими оккупационными силами.
"Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков. Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является "действующим депутатом" Горловского "городского совета", входил в десятку крупнейших "налогоплательщиков" в "бюджет" псевдореспубликы", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, в Харьков злоумышленник прибыл "по личным делам".
"Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и по месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что луганский бизнесмен, работавший на террористов "ЛНР", отделался штрафом.
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