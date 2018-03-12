В Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове предпринимателя, который финансировал пророссийскую террористическую организацию "ДНР".

Как сообщили в спецслужбе, злоумышленник владеет одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов в районах Донбасса, захваченных российскими оккупационными силами.

"Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков. Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является "действующим депутатом" Горловского "городского совета", входил в десятку крупнейших "налогоплательщиков" в "бюджет" псевдореспубликы", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в Харьков злоумышленник прибыл "по личным делам".

"Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и по месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что луганский бизнесмен, работавший на террористов "ЛНР", отделался штрафом.