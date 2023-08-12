«Устроили судный день». В СБУ показали, как уничтожили редкий российский Терминатор-2

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

«Устроили судный день российскому „аналоговнету“ БМПТ Терминатор-2», — подписали видео в СБУ.

Оккупанты пытались вытащить подбитый Терминатор с помощью танка Т-80, но его тоже поразили спецы СБУ.

Видео опубликовали на страницах СБУ в соцсетях.

В СБУ показали, как военные контрразведчики уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) Терминатор-2.

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