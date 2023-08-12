«Устроили судный день». В СБУ показали, как уничтожили редкий российский Терминатор-2

12 августа, 14:27
Поделиться:
Контрразведчики СБУ уничтожили редкий российский Терминатор-2 (Фото:Скриншот из видео СБУ)

Контрразведчики СБУ уничтожили редкий российский Терминатор-2 (Фото:Скриншот из видео СБУ)

В СБУ показали, как военные контрразведчики уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) Терминатор-2.

Видео опубликовали на страницах СБУ в соцсетях.

Российская машина сгорела от нескольких попаданий дронов-камикадзе.

Оккупанты пытались вытащить подбитый Терминатор с помощью танка Т-80, но его тоже поразили спецы СБУ.

Видео дня

«Устроили судный день российскому аналоговнету“ БМПТ Терминатор-2», — подписали видео в СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=IoCkbhOyyTo&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Редактор: София Лазарова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Военная техника Бронетехника Контрразведка Российская техника Российская военная техника Терминатор

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X