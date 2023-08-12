«Устроили судный день». В СБУ показали, как уничтожили редкий российский Терминатор-2
Контрразведчики СБУ уничтожили редкий российский Терминатор-2 (Фото:Скриншот из видео СБУ)
В СБУ показали, как военные контрразведчики уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) Терминатор-2.
Видео опубликовали на страницах СБУ в соцсетях.
Российская машина сгорела от нескольких попаданий дронов-камикадзе.
Оккупанты пытались вытащить подбитый Терминатор с помощью танка Т-80, но его тоже поразили спецы СБУ.
«Устроили судный день российскому „аналоговнету“ БМПТ Терминатор-2», — подписали видео в СБУ.