От танков и БМП до взводного опорника. СБУ показала свои успехи в уничтожении дронами-камикадзе техники и пехоты РФ — видео

5 августа, 12:09
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Дроны СБУ лишили россиян значительного количества техники и живой силы (Фото:Скриншот видео СБУ)

Дроны СБУ лишили россиян значительного количества техники и живой силы (Фото:Скриншот видео СБУ)

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили с помощью своих беспилотников-камикадзе новую порцию российской военной техники и живой силы.

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Соответствующее видео они опубликовали на странице СБУ в Facebook.

«Наши специалисты продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Видео дня

На этот раз российские захватчики за несколько дней «недосчитались»:

  • 2 танков
  • ЗРК «Оса»
  • БМП
  • МТЛБ
  • 1 единицы инженерной техники
  • 7 единиц автотехники
  • склада боеприпасов
  • комплекса видеонаблюдения «Муром»
  • расчета ударных FPV-дронов и БПЛА с системой сброса средств поражения
  • взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/636754338552254/
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины дроны-камикадзе

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