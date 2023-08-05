От танков и БМП до взводного опорника. СБУ показала свои успехи в уничтожении дронами-камикадзе техники и пехоты РФ — видео
Дроны СБУ лишили россиян значительного количества техники и живой силы (Фото:Скриншот видео СБУ)
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили с помощью своих беспилотников-камикадзе новую порцию российской военной техники и живой силы.
Соответствующее видео они опубликовали на странице СБУ в Facebook.
«Наши специалисты продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.
На этот раз российские захватчики за несколько дней «недосчитались»:
- 2 танков
- ЗРК «Оса»
- БМП
- МТЛБ
- 1 единицы инженерной техники
- 7 единиц автотехники
- склада боеприпасов
- комплекса видеонаблюдения «Муром»
- расчета ударных FPV-дронов и БПЛА с системой сброса средств поражения
- взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.