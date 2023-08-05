От танков и БМП до взводного опорника. СБУ показала свои успехи в уничтожении дронами-камикадзе техники и пехоты РФ — видео 5 августа, 12:09 Дроны СБУ лишили россиян значительного количества техники и живой силы (Фото:Скриншот видео СБУ)

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили с помощью своих беспилотников-камикадзе новую порцию российской военной техники и живой силы.

Соответствующее видео они опубликовали на странице СБУ в Facebook.

«Наши специалисты продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Видео дня

На этот раз российские захватчики за несколько дней «недосчитались»:

2 танков

ЗРК « Оса»

БМП

МТЛБ

1 единицы инженерной техники

7 единиц автотехники

склада боеприпасов

комплекса видеонаблюдения « Муром»

расчета ударных FPV-дронов и БПЛА с системой сброса средств поражения

взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.