Во Львове разоблачили сеть пророссийских провокаторов

1 сентября, 14:42
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Злоумышленники распространяли антиукраинскую пропаганду, продвигая кремлевские нарративы (Фото:СБУ)

Злоумышленники распространяли антиукраинскую пропаганду, продвигая кремлевские нарративы (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили во Львове сеть пророссийских провокаторов, распространявших кремлевскую пропаганду.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленники выполняли инструкции своих кураторов из так называемого «управления гуманитарных операций ЛНР».

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Их агитация была нацелена исключительно на жителей региона.

«Их основной целью было охватить как можно больше местной аудитории. Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления России, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы», — рассказали в СБУ.

Сотрудничество коллаборантов с оккупантами основывалось на коммерческой основе.

В данное время задержан один из членов сети, занимавшийся администрированием антиукраинского сообщества «Львовская народная республика». Решением суда он взят под стражу без права внесения залога.

Работа по остальным провокаторам продолжается.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Львов Российская агрессия Российская пропаганда Коллаборант Провокаторы Российская агентура Война России против Украины

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