СБУ задержала предпринимателя, оказавшегося «законсервированным» агентом РФ
Задержанному грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)
Сотрудники контрразведки обезвредили российского агента, действовавшего в приграничных районах Сумской области.
Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленником оказался «расконсервированный» с началом полномасштабного вторжения РФ предприниматель из Шосткинского района.
Коллаборант собирал для российских спецслужб разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны, которые ВС РФ использовали для нанесения ударов и планирования диверсий.
«Украинского предпринимателя завербовал представитель российской спецслужбы во время его коммерческих поездок в РФ. Злоумышленник согласился на предложение негласного сотрудничества из-за своих пророссийских убеждений. После широкомасштабного вторжения России в Украину по заданию куратора агент приступил к систематическому информированию противника», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В ходе обыска в квартире российского агента были обнаружены:
- мобильные телефоны с доказательствами разведывательной деятельности;
- более 500 г взрывчатки.
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы, до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
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