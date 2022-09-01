СБУ задержала предпринимателя, оказавшегося «законсервированным» агентом РФ

1 сентября, 12:19
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Задержанному грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)

Задержанному грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки обезвредили российского агента, действовавшего в приграничных районах Сумской области.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленником оказался «расконсервированный» с началом полномасштабного вторжения РФ предприниматель из Шосткинского района.

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СБУ
Фото: СБУ

Коллаборант собирал для российских спецслужб разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны, которые ВС РФ использовали для нанесения ударов и планирования диверсий.

«Украинского предпринимателя завербовал представитель российской спецслужбы во время его коммерческих поездок в РФ. Злоумышленник согласился на предложение негласного сотрудничества из-за своих пророссийских убеждений. После широкомасштабного вторжения России в Украину по заданию куратора агент приступил к систематическому информированию противника», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В ходе обыска в квартире российского агента были обнаружены:

  • мобильные телефоны с доказательствами разведывательной деятельности;
  • более 500 г взрывчатки.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы, до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1565259939114876932
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Сумская область Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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