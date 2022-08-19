DDoS-атак на госорганы. В Киеве действовал подпольный серверный центр, обслуживавший российских хакеров 19 августа, 15:02 РФ использовала серверный центр для DDoS-атак (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили в Киеве работу подпольного серверного центра, который российские хакеры использовали для своих кибератак против Украины.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Организаторы центра передали в аренду более 100 выделенных серверов, которые в дальнейшем использовались для взлома компьютеров, воровства паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти.

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«Дельцы обслуживали более 100 „абонентов“, подавляющее большинство которых являются хакерами из России. Часть из них подконтрольна российским спецслужбам и работает в ущерб информационной безопасности Украины», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе обысков оперативники изъяли:

серверное оборудование;

компьютерную технику, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, через которые происходили расчеты.

Начато уголовное производство по ст. 361−1 УК Украины (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт).

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