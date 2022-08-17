В Энергоатоме сообщили о беспрецедентной хакерской атаке из РФ 17 августа, 02:25 Хакеры атаковали сайт Энергоатома (Фото:Энергоатом)

В государственной компании НАЭК Энергоатом сообщили, что 16 августа главный сайт подвергся беспрецедентной хакерской атаке.

В компании отметили, что атака проводилась с территории РФ.

«Российская группа „народная киберармия“ осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании», — сообщили в Энергоатоме.

Видео дня

Хакерская атака, в то же время, не повлияла на работу сайта.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины пока не комментировала эту информацию



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.