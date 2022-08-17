В Энергоатоме сообщили о беспрецедентной хакерской атаке из РФ

17 августа, 02:25
Хакеры атаковали сайт Энергоатома (Фото:Энергоатом)

Хакеры атаковали сайт Энергоатома (Фото:Энергоатом)

В государственной компании НАЭК Энергоатом сообщили, что 16 августа главный сайт подвергся беспрецедентной хакерской атаке.

В компании отметили, что атака проводилась с территории РФ.

«Российская группа „народная киберармия“ осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании», — сообщили в Энергоатоме.

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Хакерская атака, в то же время, не повлияла на работу сайта.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины пока не комментировала эту информацию

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https://www.youtube.com/watch?v=WUS_AT1AbF4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Хакеры НАЭК Энергоатом Кибератаки Война в Украине Российские хакеры Хакер Война России против Украины

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