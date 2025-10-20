Искали сторонников СССР. СБУ заявила о разоблачении восьмерых пособников РФ, которые собирались «возродить» Советский Союз в Украине

По данным СБУ, злоумышленников разоблачили в восьми регионах Украины (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили восемь приспешников страны-агрессора России, которые собирались «возродить» СССР в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 20 октября.

Злоумышленников разоблачили в восьми регионах Украины, а именно в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Их задача состояла в том, чтобы создать ячейки сторонников Советского Союза в своих областях и в дальнейшем использовать это для расшатывания ситуации на местах.

По данным следствия, фигуранты действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из российского Санкт-Петербурга. Они создали собственные каналы в Telegram и TikTok, с помощью которых искали желающих вступить в так называемый «оргкомитет УССР».

Фото: СБУ

Администраторы каналов распространяли советскую символику, агитировали к созданию партийных «ячеек» и призывали игнорировать украинское законодательство, отметили в СБУ.

Расследование установило, что фигуранты ожидали полной оккупации Украины российскими войсками. Лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступлений, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины.

Фото: СБУ

Во время обысков в домах злоумышленников изъяли смартфоны и компьютерную технику, которую они использовали для распространения кремлевской пропаганды.

Восьмерым организаторам российского подполья сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет заключения.