От $7 тысяч за «услуги». СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва в трех областях Украины

8 сентября, 16:52
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СБУ разоблачила новые схемы уклонения от призыва (Фото:ssu.gov.ua)

СБУ разоблачила новые схемы уклонения от призыва (Фото:ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в пятницу, 8 сентября.

В СБУ отметили, что правоохранители задержали организаторов схем. Преступники предлагали военнообязанным избежать призыва благодаря поддельным справкам в качестве «волонтеров» или «водителей международных рейсов». Стоимость услуг составляла семь тысяч долларов США, и колебалась от региона и срочности «решения вопроса».

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В спецслужбе сообщили о ликвидации схем в таких регионах Украины:

  • В городе Черкассы задержан представитель военно-врачебной комиссии. Чиновник обещал «помощь» в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гумпомощи;
  • В городе Сумы ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины. Злоумышленники оформляли уклонистов как водителей международных грузовых рейсов. Сотрудники СБУ задержали восьмерых «дальнобойщиков» с фейковыми документами при попытке пересечь государственную границу;
  • Во Львовской области разоблачили местного представителя криминалитета. Мужчина и трое его сообщников создали фиктивную фирму международных транспортных перевозок. От ее имени они пытались наладить выезд уклонистов за границу для «переправки коммерческих грузов».
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

В СБУ добавили, что сейчас продолжается расследование всех обстоятельств. Организаторам вышеуказанных схем грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Коррупция Служба безопасности Украины (СБУ) Уклонение от мобилизации Взятка военно-врачебная комиссия

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