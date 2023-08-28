До $10 тыс. за диагноз. В Виннице СБУ задержала более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые зарабатывали на уклонистах 28 августа, 14:29 СБУ разоблачила в Виннице масштабную схему нелегального выезда призывников за границу (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила в Виннице масштабную схему нелегального выезда призывников из Украины. СБУ сообщает, что задержаны более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей.

Организатор аферы предлагал призывникам сбежать за границу с помощью фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

С каждого уклониста он брал от $3 до 10 тыс. — в зависимости от диагноза и срока его оформления. Всего правоохранители установили более 200 эпизодов совершения преступления.

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Когда злоумышленник получал «заказ», он обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии — они отвечали за фальсификацию выводов о состоянии здоровья призывников.

При обыске найдены деньги, документы, черновики и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности / Фото: СБУ

Таким образом аферисты создавали формальное основание для «списания» призывников с воинского учета, после чего уклонисты могли выезжать за границу.

Главным фигурантом является чиновник лечебно-диагностического центра — его задержали во время передачи ему денег.

При обысках у него нашли деньги, полученные ранее коррупционным путем, документы, черновики и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Деньги, найденные при обыске / Фото: СБУ

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу.

СБУ добавляет, что решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.