СБУ разоблачила майора полиции на вымогательстве $20 тысяч

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Полицейский вымогал деньги у главы одного из фермерских хозяйств
Фото: Pixabay

Полицейский вымогал деньги у главы одного из фермерских хозяйств

В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила на взятке старшего оперуполномоченного управления Нацполиции по защите экономики в Кировоградской области.

Как сообщается, майор полиции вымогал от руководителя одного из фермерских хозяйств взятку в размере $20 тысяч.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику части неправомерной выгоды в размере $12 тысяч. Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области посредник местного чиновника умер во время получения взятки.

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