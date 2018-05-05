СБУ разоблачила майора полиции на вымогательстве $20 тысяч

В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила на взятке старшего оперуполномоченного управления Нацполиции по защите экономики в Кировоградской области.
Как сообщается, майор полиции вымогал от руководителя одного из фермерских хозяйств взятку в размере $20 тысяч.
"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику части неправомерной выгоды в размере $12 тысяч. Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения", - рассказали в СБУ.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области посредник местного чиновника умер во время получения взятки.
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