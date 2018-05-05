В Черновицкой области посредник местного чиновника умер во время получения взятки

В пятницу, 4 мая, в Черновицкой области скончался экс-глава одного из органов местного самоуправления, выступавший в качестве посредника при получении взятки чиновником управления водных ресурсов рек Прут и Сирет.

Об этом у себя в Facebook сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.

"Во время получения второй части взятки в $15 тысяч и проведения осмотра места происшествия у посредника возникли проблемы с сердцем. По предварительной версии, мужчина умер в результате ишемической болезни сердца", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник требовал $17 тысяч за "содействие в получении разрешительных документов на добычу органического удобрения на водных объектах Кельменецкого района".

"Однако, при документировании этого преступления посредник пожаловался на проблемы со здоровьем. На место происшествия прибыли работники скорой медицинской помощи и пытались спасти мужчину. С сожалением вынужден сообщить, в ходе реанимационных мероприятий он скончался", - рассказал Сенюк.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области чиновник РГА и глава сельсовета "помогали" за взятки в приватизации участков.