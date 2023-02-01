Устраняли конкурентов и вербовали девушек. Департамент миграционной полиции «крышевал» проституцию в Киеве 1 февраля, 21:03 СБУ раскрыла схему «крышевания» проституции Департаментом миграционной полиции (Фото:СБУ)

Руководство Департамента миграционной полиции «крышевало» проституцию в Киеве и других регионах Украины, сообщает пресс-служба СБУ в среду, 1 февраля.

Сотрудники СБУ задержали замначальника Департамента миграционной полиции, главу отдела профильного подразделения столичной полиции и еще 12 участников группировки. По данным следствия, организаторы группировки каждый месяц «зарабатывали» больше 50 млн грн.

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«Чиновники „прикрывали“ деятельность разветвленной сети мест разврата в Киеве. В такие „заведения“ подбирали девушек от 18 до 30 лет с уязвимым психо-эмоциональным состоянием. Кроме этого, они создали сеть специализированных групп в мессенджерах, в которых администраторы искали гражданок для предоставления интимных услуг за деньги, в том числе „эскорта“», — рассказали в спецслужбе.

Сутенеры отправляли девушек за границу и в разные области Украины к клиентам, которые платили от 500 до 10 тыс. долларов за ночь, сообщили в СБУ. Сотрудники СБУ провели больше 30 обысков у фигурантов, в том числе в зданиях Нацполиции.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Больше 20 человек получили подозрения по трем статьям УК Украины: создание, руководство преступной организацией (ст. 255), создание или удержание мест разврата (ст. 302), сутенерство или втягивание человека в проституцию (ст. 303).

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, замглавы Департамента миграционной полиции привлек двух украинцев, которые «создали разветвленную сеть салонов оказания интимных услуг за деньги в Киеве».

По данным ОГП, во время комендантского часа девушек возили к клиентам сотрудники полиции, органов власти и госпредприятий, у которых были разрешения на поездки в ночное время. Руководитель одного из структурных подразделений полиции Киева занимался устранением конкурирующих салонов, вербовал девушек, работавших у конкурентов, а затем начал создавать свою сеть борделей.