Генштаб сообщил об обстановке на самых опасных участках фронта 26 апреля, 07:23 Генштаб сообщил, где идут самые ожесточенные бои (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения сил обороны Украины отразили 39 атак.

Как говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 26 апреля, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Из минометов и артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Коренек, Стукаловка, Искрисковщина, Новоивановка, Волфино, Павловка, Константиновка и Басовка Сумской области; Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огурцово, Гатище и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении под обстрелы из артиллерии и минометов попали Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии Новоселовское, Невское, Диброву, Белогоровку Луганской области, а также Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также оккупанты безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромовое и Клещеевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ наступали неподалеку населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели. Под обстрелы попали, в частности, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные атаки в районе населенного пункта Марьинка. Были обстреляны Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжают вести оборонительные действия. Более 40 населенных пунктов пострадали об вражеских обстрелов, среди них Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области и Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Львов, Кизомыс, а также город Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомыс, повреждено более 10 жилых домов мирных граждан. два — полностью разрушены. Также разрушена местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Ранее генерал Александр Сырский рассказал о значении удержания Бахмута для обороны Украины.



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