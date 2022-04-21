Затопление крейсера Москва: Схемы идентифицировали еще двух матросов, они — срочники 21 апреля, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Идентифицировали еще двух матросов из ракетного крейсера Москва, который украинские военные уничтожили ракетами Нептун, сообщают Схемы.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

По данным журналистов, оба матроса оказались срочниками, несмотря на заявления Владимира Путина о том, что в полномасштабной войне России против Украины «не принимали и не будут участвовать» солдаты срочной службы.

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Фото: Схемы

Схемы обратили внимание на публикацию Дмитрия Шкребца, отца одного из пропавших без вести моряков на Москве — Егора Шкребца. На своей странице в Вконтакте он опубликовал фотографию сына вместе с другими членами экипажа.

Одним из них оказался Евгений Гринберг. На его странице Вконтакте стоит такой «статус»: «Что ждет нас? Море хранит молчание». Там же он публикует множество фотографий в форме.

Фото: Схемы

Мать матроса Наталья Гринберг сообщила журналистам, что он выжил и выходил на связь с семьей уже после 13 апреля «с телефона командира».

«Он позвонил домой, сказал, что все нормально, а документы сгорели», — рассказала женщина.



Также она сообщила, что Гринберг находится в Севастополе, где его перевели в десантно-штурмовую бригаду.



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Второй идентифицированный срочник — Александр Беляев из Петербурга. 19-летний моряк ведет несколько страниц в соцсетях.

Журналистам удалось установить, что Александр Беляев — один из тех, кому удалось спастись с корабля. Сейчас он находится в Севастополе. Он также срочник, хотя Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не были и не будут задействованы в войне в Украине. Также в Минобороны России ранее заявляли, что отправка на войну срочников «исключена».

Фото: Схемы

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