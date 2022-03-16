Хотел уехать в Венгрию: экс-генпрокурор Рябошапка пытался покинуть Украину, но его план не сработал — видео

16 марта, 12:22
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Руслан Рябошапка хотел покинуть страну на том основании, что является отцом троих детей (Фото:Скриншот видео OBOZREVATEL TV)

Руслан Рябошапка хотел покинуть страну на том основании, что является отцом троих детей (Фото:Скриншот видео OBOZREVATEL TV)

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка пытался покинуть территорию Украины, несмотря на ограничения на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет в связи с военным положением.

Об этом свидетельствует видео с одного из пунктов пропуска Закарпатской области на границе с Венгрией.

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Рябошапка намеревался выехать из страны на том основании, что он — отец троих детей 2012, 2015 и 2017 годов рождения, однако подтверждающих это документов не предоставил.

«Уважаемый, вам отказали в пересечении государственной границы из-за того, что отсутствуют дети во время пересечения государственной границы и отсутствуют документы, подтверждающие, что вы являетесь отцом троих и более детей», — заявили ему сотрудники таможни.

https://www.youtube.com/watch?v=1fRK7PZ6DTc&t=77s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Венгрия Закарпатье Дезертирство Закарпатская область Руслан Рябошапка Война России против Украины

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